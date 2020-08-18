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Две смерти и 67 случаев коронавирусной пневмонии в Казахстане за сутки

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18 673, летальных случаев - 220.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz18 августа 2020, 09:06

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 августа предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода, сказано в сообщении.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18 673, летальных случаев - 220.


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