Две смерти и 67 случаев коронавирусной пневмонии в Казахстане за сутки
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18 673, летальных случаев - 220.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz18 августа 2020, 09:06
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 августа предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода, сказано в сообщении.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18 673, летальных случаев - 220.
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