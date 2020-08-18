Вдвое упали пассажирские перевозки автобусами и такси в Казахстане

По итогам семи месяцев доходы предприятий автомобильного и городского электротранспорта составили 133,4 млрд тг, что на 10,6% меньше, чем годом ранее.

Пассажирские перевозки автобусами упали более чем вдвое за год, такси – почти вдвое. Доход предприятий автотранспорта также в минусе. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками energyprom.kz, сообщает zakon.kz.

За январь–июль 2020 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 6,7 млрд пассажиров — в два раза меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 71,9 млрд пкм— также в 2,1 раза меньше, чем год назад.

Основная часть пассажирских перевозок традиционно приходится на перевозки автобусами и такси. За семь месяцев автобусы перевезли 4,8 млрд пассажиров (в 2,1 раза меньше, чем год назад), такси — 1,8 млрд человек (в 1,8 раза меньше, чем годом ранее).

Груза и багажа автомобильным и городским транспортом перевезли 1,7 млрд тонн — минус 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот составил 83,9 млрд ткм — на 14,1% меньше, чем годом ранее.

По итогам семи месяцев доходы предприятий автомобильного и городского электротранспорта составили 133,4 млрд тг — на 10,6% меньше, чем годом ранее. В том числе 95,7 млрд тг было получено за счёт грузоперевозок, 37,6 млрд тг — за счёт пассажироперевозок.

Доходы от перевозки автобусами составили 33,8 млрд тг, трамваями — 817,5 млн тг, троллейбусами — 689,1 млн тг.

В настоящее время временно закрыты 12 автомобильных пунктов пропуска (с РФ — 10, с Узбекистаном — 2), до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК. Также, согласно Порядку пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений, допускается проезд не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство, осуществляющее международные грузовые перевозки, а также владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность — при предоставлении документов, подтверждающих сельскохозяйственную деятельность.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!