Миллион за шопинг. Aport Mall объявляет розыгрыш

Участником может стать любой посетитель.

17 августа Aport Mall вновь открыл свои двери для выгодных покупок. К долгожданному открытию крупнейший молл страны подготовился основательно, обеспечив максимальную безопасность и комфорт для совершения выгодных покупок, широкий ассортимент товаров, колоссальные скидки и долгожданную акцию "Дарим миллион за шопинг", сообщает zakon.kz.

Aport Mall заострил внимание на соблюдении всех санитарных норм и гарантирует высший уровень дезинфекции.

Безопасность гостей и персонала это самое важное, - отметил управляющий Aport Mall Тимур Мухамеджанов.

Попасть в молл можно, только пройдя через специально установленные на входе дезинфицирующие тоннели. На территории молла размещены тепловизоры для обязательной проверки температуры тела посетителей, установлены сенсорные санитайзеры, многоуровневая система фильтрации воздуха, каждые 4 часа проводится влажная уборка помещений. В каждом магазине произведен расчет максимального единовременного пребывания покупателей, а также разметка для соблюдения безопасного расстояния между посетителями. Важное условие посещения молла – использование масок.

Aport Mall представляет для покупателей уникальный набор товаров и стоимости в соотношении ценакачество в более 200 магазинов из числа отечественных и мировых марок одежды, обуви, косметики, бытовой техники и прочего, и, конечно же, большой выбор развлечений.

Во время карантина, мы работали над улучшением состава любимых магазинов молла, так для вашего удобства в молле распахнули двери долгожданный магазин сети Marwin, магазин корейских товаров для дома Yoyoso, - говорит управляющий.

Aport Mall давно стал не только местом шопинга, но и центром неповторимого отдыха. Крупнейший в Казахстане СПА-центр Miami RESORT&SPA приглашает "наверстать лето" в неповторимой атмосфере экзотических процедур и первоклассных профессионалов.

Билеты для посещения можно приобрести уже сейчас от 2 900 тенге, подробнее по телефону 8(727) 312 17 37 или на сайте Hawaii.kz.

Сюрпризы на этом не заканчиваются: с 17 августа гостей ждут обновленные коллекции предстоящего сезона, скидки и акции. Грандиозная летняя распродажа, розыгрыши и эксклюзивные мероприятия. Ну и конечно же одно из самых ярких ежегодных событий – День Рождения Aport Mall в сентябре.

В преддверии которого Aport Mall дал старт акции по розыгрышу одного миллиона тенге на шопинг в молле. Участником может стать любой посетитель, совершивший покупку в молле на сумму от 5 000 тенге и зарегистрировавшийся на ресепшенах молла. Подробности на сайте aport.kz.

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