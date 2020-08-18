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В Китае выдали первый патент на вакцину от COVID-19

В марте вакцина стала первой в Китае, которая была одобрена для клинических испытаний.

Фото : Pixabay18 августа 2020, 09:53

Государственным управлением интеллектуальной собственности Китая выдан первый патент на вакцину против коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Команда под руководством научного сотрудника Института военной медицины при Академии Чэнь Вэя разработала рекомбинантную вакцину COVID-19 с модифицированным дефектным аденовирусом в качестве вектора. В марте вакцина стала первой в Китае, которая была одобрена для клинических испытаний.

Вакцина обладает хорошей иммуногенностью как у мышей, так и у морских свинок и может индуцировать сильный иммунный ответ в течение короткого периода времени.

Вакцину можно быстро производить в больших масштабах, чтобы справиться со вспышкой COVID-19.

В настоящее время вакцина завершила клинические испытания первой и второй фазы, которые подтвердили ее безопасность и иммуногенность.


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