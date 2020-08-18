Выпавшим из ОСМС присвоят временный статус

Временный статус будут давать на один месяц.

В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали случаи "выпадения" граждан льготных категорий из системы ОСМС, сообщает zakon.kz.

Для представителей 15 льготных категорий, а это почти 11 млн казахстанцев, взносы за которых делает государство, Фондом медстрахования разработан алгоритм присвоения временного статуса (на один месяц) путем обращения в свою поликлинику или самостоятельно – через мобильное приложение Qoldau 24/7.

Таким образом, возникающие проблемы со статусом застрахованности у представителей льготной категории населения решаются в оперативные сроки, пациент получает доступ к медуслугам.

При обращении пациента в медорганизацию, ее сотрудник сканирует (фотографирует) подтверждающий документ пациента и направляет его в ФСМС посредством мобильного приложения "Qoldau 24/7". Фонд присваивает пациенту статус на 1 месяц, ему направляется соответствующее уведомление.

То же самое представитель льготной категории может сделать самостоятельно, скачав мобильное приложение "Qoldau 24/7" в App Store и Play Market. Нужно загрузить подтверждающий документ о причастности к льготной категории и направить в ФСМС. Фонд присвоит обратившемуся статус на 1 месяц и направит соответствующее уведомление.

В Фонде отметили, что проверять статус нужно через официальные сервисы – на сайте ФСМС fms.kz, мобильное приложение "Qoldau 24/7", Saqtandyru-bot в Telegram. Все системы работают исправно и прозрачно.

Дважды в месяц государственная корпорация "Правительство для граждан" представляет Фонду соцмедстрахования обновленные базы данных по льготным категориям. Для подтверждения постоянного статуса застрахованности необходимо обратиться в Госкорпорацию по номеру 1414.

Также информацию о наличии или отсутствии платежей, осуществленных возвратах можно получить на Портале "Электронного Правительства" . Для этого заказать там электронную государственную услугу "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования", - сообщили в Фонде социального медицинского страхования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!