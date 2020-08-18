Казахстан может завалить рынки своей рыбой

По экспертным оценкам, в перспективных водоемах можно выращивать до 600 тысяч тонн рыбы в год.

На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Рк Мазгум Мирзагалиев рассказал о развитии рыбоводства. Он уверен, что во многих областях Казахстана можно выращивать рыбу при условии использования технологии замкнутого водоснабжения, передает корреспондент zakon.kz.

Изучив водоемы, использующиеся только для промыслового рыболовства, нами выявлены перспективные водоемы для рыбоводства, в которых, по экспертным оценкам, можно выращивать до 600 тысяч тонн рыбы в год. На этой основе нами разработана схема зонирования рыбоводства, - сказал Мирзагалиев.

К примеру, по его словам, в Туркестанской области на Шардаре имеется потенциал для выращивания карповых и осетровых видов рыб, Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорское, Буктырминское водохранилища - форель, сиговые виды рыб, Алматинская область - Бартогайское и Капшагайское водохранилища и озеро Балхаш для выращивания форели, карповых видов рыб, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области, для выращивания сиговых и карповых видов рыб, в Мангистауской области на Каспии лососевых и осетровых, Кызылординская область - на Арале карповых видов.

Наряду с этим все регионы могут развивать и другие направления рыбоводства, например с использованием технологий УЗВ (установки замкнутого водоснабжения), а также развития прудовых и бассейновых хозяйств, - пояснил глава ведомства.

Ранее он сообщил, что казахстанцы едят в четыре раза меньше рыбы, чем положено по норме. ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год. Между тем в Казахстане имеется большой потенциал для развития рыбоводства.

За последние 7 лет объем выращенной рыбы увеличился в 9 раз с 800 тонн до 7,4 тысяч тонн. Выращиванием рыбы в стране занимаются 180 рыбоводных хозяйств, где занято более одной тысячи человек. Но их крайне недостаточно. Хозяйств по искусственному выращиванию должно стать в разы больше, для того чтобы достичь рекомендованных ВОЗом нормы потребления в 16 кг на душу населения, необходимо выращивать около 300 тысяч тонн, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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