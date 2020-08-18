Почему медики скорой приезжают на вызовы без бахил

Бахилы для врачей и фельдшеров скорой помощи не обязательны.

В соцсетях некоторые люди возмущаются тем, что медики скорой помощи приезжают на вызовы без бахил. В пресс-службе станции скорой помощи Алматы решили прояснить ситуацию, передает zakon.kz.

Там сообщили, что бахилы для врачей и фельдшеров скорой помощи не обязательны.

Это прописано в приложении 4, приказа Министерства здравоохранения РК №450 от 03.07.2017г. Поэтому нашим сотрудникам бахилы не предоставляют. Нет ни одного нормативно-правового акта, обязывающего медика надевать бахилы, - сказано в посте станции скорой Алматы в facebook.

И этому есть объяснения:

Приоритетность обязанностей. Главное для врачей - оказать медицинскую помощь. Есть много примеров, когда вмешательство надо произвести в полевых условиях: принять роды в транспорте, остановить кровотечение на улице после ДТП, провести искусственное дыхание на дому потерявшему сознание пациенту. И вряд ли, когда счет идет на секунды, кому-то приходило в голову уточнять у врача, надел ли он бахилы. В таких случаях любое, даже секундное, промедление, связанное с надеванием бахил, может быть чревато серьезной опасностью для человека.

Угроза для здоровья и жизни медицинского работника. Надевая бахилы, человек нагибается и теряет из поля зрения окружающих. Он находится в самой незащищенной позе и не сможет постоять за себя в случае нападения. Не секрет, что в арсенале врача могут быть сильнодействующие и даже наркотические средства, на которые может покуситься, например, наркозависимый человек и напасть на медработника. Любой доктор обязан соблюдать технику безопасности и не рисковать своей жизнью без необходимости.

Тяжелые условия труда. Работникам скорой помощи приходится ходить по квартирам в домах, где зачастую нет лифта, с большим набором лекарств. Вряд ли стоит создавать им дополнительные трудности для людей такой тяжелой и ответственной профессии.

Настаивать на том, чтобы они надели одноразовые бахилы нельзя! Это не только нарушение этических норм, но и нарушение их прав. Медицинский работник обязан оказать квалифицированную помощь, но не обязан учитывать чьи-то интересы или претензии личного характера, к которым и относится требование надевать медицинские бахилы при входе в квартиру, - сказано в ответе скорой.

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