Как решаются проблемы безработицы в Жамбылской области, рассказал Сапарбаев

В результате реализации государственных и отраслевых программ безработицу в Жамбылской области удалось удержать уровне 4,8 процента.

На сегодняшний день в Жамбылской области мерами активными мерами занятости охвачено 44 тысячи человек, в том числе трудоустроены 37,2 тысячи человек. Из всех привлеченных к рынку труда 45% - безработные, 55% - самозанятые, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил аким области Бердибек Сапарбаев.

В текущем году было запланировано создание 20,1 тыс. новых рабочих мест. За отчетный период план выполнен на 130% и создано 26,1 тыс. новых рабочих мест, в том числе доля постоянных рабочих мест составляет – 63%, - отметил глава региона.

По его данным, участниками государственной программы "Енбек" стали 30,6 тысячи человек. Самыми эффективными инструментами программы являются микрокредитование и выдача безвозмездных грантов на открытия своего дела. В частности, 634 жамбылца получили микрокредиты на сумму 2,5 млрд. тенге, из них 590 заемщиков направили средства на разведение животноводства. Ими произведено продукции на сумму 2 млрд. тенге, размер налогов в бюджет – 55,4 млн. тенге. Выделенные на гранты 1,8 млрд. тенге полностью освоены, всего 3 253 человека получили гранты.

В рамках "Дорожной карты занятости" реализуются 831 проект на общую сумму 61,2 млрд. тенге. На всех проектах завершены конкурсные процедуры, на 826 проектах (99,4%) начаты работы. На сегодняшний день освоено 85% выделенных средств.

В результате реализации "Дорожной карты занятости" будет отремонтировано 87 объектов образования, 54 объекта здравоохранения, культуры и спорта, 179 объектов ЖКХ, 208 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. В Кордайском районе будет газифицировано 17 населенных пунктов, 70,1 тысяч жителей будут обеспечены газом. Увеличится доля обеспечения населения области центральным водоснабжением с 72% до 75,4%. Следует отметить, что основная часть работ проводится в сельских населенных пунктах, - отметил Сапарбаев.

Глава региона подчеркнул, что в результате реализации государственных и отраслевых программ безработицу в Жамбылской области удалось удержать уровне 4,8 процента.

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