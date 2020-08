Видео с королем Бахрейна и роботом-телохранителем распространяют в Сети

В Сети распространяется видео с якобы королем Бахрейна в сопровождении робота телохранителя, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как человек идет в переполненном зале, а за ним следует робот.

There is no Emir of Bahrain here ...this was a robot on display during a security exhibition last year with UAE flag displayed on his shoulder