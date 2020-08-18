Видео с королем Бахрейна и роботом-телохранителем распространяют в Сети
Короля Бахрейна не было на мероприятии.
В Сети распространяется видео с якобы королем Бахрейна в сопровождении робота телохранителя, передает zakon.kz.
На кадрах видно, как человек идет в переполненном зале, а за ним следует робот.
There is no Emir of Bahrain here ...this was a robot on display during a security exhibition last year with UAE flag displayed on his shoulder— Praveen (@pghuwalewala) August 12, 2020
Эмир Бахрейна прибыл в Дубай со своим роботом-телохранителем, - подписал публикацию Санджай Бхутиани.
Позже выяснилось, что короля Бахрейна там не было, а само видео было снято во время международной выставки безопасности в прошлом году. Робот был создан британской компанией Cyberstein Robots Ltd, согласно информации на сайте производителя, его можно заказать для развлекательных мероприятий.
Полное видео с февральской выставки, проходившей в ОАЭ, также опубликовано в Youtube.
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