Удивительные портреты насекомых
Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа.
Фото : bigpikcha.ru18 августа 2020, 11:00
Муравьи-древоточцы, долгоносики, осы — всех этих ребят можно встретить на заднем дворе, на крыльце, на светлой стене в помещении. Именно там их и снимал фотограф Дэниэл Карико, доцент фотографии в Университете Восточной Каролины, сообщает zakon.kz.
Как отмечает bigpikcha.ru, то, что на первый взгляд кажется непримечательным пятнышком черного, коричневого или серого цвета, просто букашкой, которую мы или выгоняем в окно, или иной раз случайно раздавим, поражало воображение Карико с тех самых пор, как он впервые взглянул в микроскоп. Здесь цвета и очертания насекомых наполняются жизнью. Они превращаются в персонажей неземной, но классической драмы, где Рембрандт встречается со "Звездными войнами".
Кстати, последние два феномена — тоже мощные источники вдохновения для фотографа. Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа, чтобы показать таинственный мир насекомых во всей красе.
Красный муравей-древоточец.
Муха-зеленушка.
Мотылек.
Долгоносик.
Бумажная оса.
Полушаровидный щитник.
Оса-блестянка.
Маленький богомол.
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