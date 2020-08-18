Удивительные портреты насекомых

Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа.

Муравьи-древоточцы, долгоносики, осы — всех этих ребят можно встретить на заднем дворе, на крыльце, на светлой стене в помещении. Именно там их и снимал фотограф Дэниэл Карико, доцент фотографии в Университете Восточной Каролины, сообщает zakon.kz.

Как отмечает bigpikcha.ru, то, что на первый взгляд кажется непримечательным пятнышком черного, коричневого или серого цвета, просто букашкой, которую мы или выгоняем в окно, или иной раз случайно раздавим, поражало воображение Карико с тех самых пор, как он впервые взглянул в микроскоп. Здесь цвета и очертания насекомых наполняются жизнью. Они превращаются в персонажей неземной, но классической драмы, где Рембрандт встречается со "Звездными войнами".

Кстати, последние два феномена — тоже мощные источники вдохновения для фотографа. Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа, чтобы показать таинственный мир насекомых во всей красе.

Красный муравей-древоточец.

Муха-зеленушка.

Мотылек.

Долгоносик.

Бумажная оса.

Полушаровидный щитник.

Оса-блестянка.

Маленький богомол.

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