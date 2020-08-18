Скончался генерал-майор Нацгвардии Казахстана

Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.

Скончался заместитель Главнокомандующего Нацгвардией Казахстана Мухаметкали Сатов, сообщает zakon.kz.

Главное командование, Военный совет и Совет ветеранов Национальной гвардии Республики Казахстан глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Сатова Мухаметкали Кусаиновича и выражают соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении Нацгвардии.

Сатов родился 29 июня 1961 года в семье рабочих в Караганде.

После окончания средней школы в 1978 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, которое окончил в 1982 году. В 2013 году окончил Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, по специальности государственное и местное управление, Магистр государственного управления.

С 1982 года по 2002 год проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира воинской части.

С 1999 года по 2001 год секретарь Военного совета Главного управления Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

С 2005 года по май 2013 года - начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Внутренних войск - Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 25 мая 2013 года по май 2014 года - заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе.

С 20 мая 2014 года - заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан (по воспитательной и социально-правовой работе).

Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.

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