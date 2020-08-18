В Казахстане утвердили правила деятельности журналистов на мирных собраниях

Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную законами республики.

Министр информации и общественного развития РК своим приказом от 14 августа 2020 года утвердил Правил деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста, передает zakon.kz.





Так, журналист, осуществляя свою деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, обладает правами и несет обязанности, предусмотренные законами РК.

При осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также осуществляет ношение одного либо нескольких отличительных знаков.

Формы отличительных знаков журналиста

Формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

1. Ярко-синий жилет:

впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 миллиметров.

Впереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS".

2. Нарукавная повязка ярко-желтая, в центре располагается надпись "PRESS".

Также предусмотрена наклейка синего цвета:

Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста (интервьюирование, брифинги), местный исполнительный орган принимает меры по обеспечению журналистов Оперативным пресс-центром для средств массовой информации в следующих случаях:

- если предполагаемое количество участников мирного собрания, заявленное в уведомлении о проведении мирных собраний или заявлении о получении согласования, превышает 200 человек;

- по запросу средств массовой информации, направляемому в местный исполнительный орган.

Запрос средств массовой информации направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания, в произвольной форме с указанием количества журналистов.

Оперативным пресс-центром является место (территория), которое соответствует следующим условиям:

- ограничение лентой;

- обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;

- обеспечение электроснабжением;

- обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае угрозы жизни и здоровью.

Журналист, осуществляет свою деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, как на месте (территории) Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

В целях сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания.

Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную законами республики.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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