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Иса Акбербаев проверит на прочность капитана сборной по боксу в Алматы

Всего на вечере бокса запланировано 10 боев.

Фото : Instagram18 августа 2020, 11:56

Плеяда ярких казахстанских боксеров выступит на вечере профессионального бокса в Алматы - первом турнире в этом виде спорта со дня выявления первого случая коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

23 августа на вечере бокса в Алматы ожидается дебют на профессиональном ринге капитана сборной Казахстана по боксу, обладателя олимпийской лицензии в Токио-2020 Камшыбека Кункабаева. Его соперником будет опытнейший отечественный боксер Иса Акбербаев (20-1, 15 КО), в крайнем бою за второстепенный титул WBO Inter-Continental потерпевший первое поражение в карьере от россиянина Евгения Тищенко. Бой между Акбербаевым и Кункабаевым пройдет в первом тяжелом весе. Напомним, что Кункабаев не намерен ради профессиональной карьеры отказываться от выступления на Олимпиаде, и в недавних интервью заявлял, что бои с профессионалами помогут ему за год еще лучше подготовиться к Играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года.

На вечере бокса ожидается выступление других молодых, но перспективных отечественных боксеров, перешедших в профессиональный бокс прямиком из олимпийской сборной. Действующий бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии 2019 года Турсынбай Кулахмет дебютирует в профи в бою с опытным соотечественником Сагадатом Рахманкул (6-1, 4 КО), проводившим поединки в США и Мексике. Бой пройдет в первом среднем весе.

Серебряный призер Юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен дебютирует в профи поединком с Берикбаем Нурымбетовым (5-0, 1 КО).

Cреди других участников вечера бокса есть как опытные казахстанские боксеры, так и дебютанты, а также два узбекских спортсмена.

Всего на вечере бокса запланировано 10 боев, турнир пройдет без зрителей, но будет показан в прямом эфире на большое количество стран.

Альберт Ахметов


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