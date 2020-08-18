Иран мог платить афганцам за нападение на американцев

Американская разведка подсчитала, что Иран выплатил вознаграждение сети Хаккани за нападение в Баграме 11 декабря.

Иран заплатил щедрые вознаграждения группировке талибов за убийство американских и коалиционных войск в Афганистане, что привело к шести атакам в прошлом году, включая взрыв смертника на американской авиабазе в Баграме. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Американская разведка подсчитала, что Иран выплатил вознаграждение сети Хаккани за нападение в Баграме 11 декабря, в результате которого погибли два мирных жителя и более 70 получили ранения, в том числе двое американцев.

Пентагон решил не предпринимать ответных действий в надежде сохранить мирное соглашение, которое администрация Трампа согласовала с талибами в феврале, говорится в сообщении телеканала CNN. В январе, менее чем через месяц после нападения на Баграм, США убили генерала иранской Революционной гвардии Кассема Сулеймани в результате удара беспилотника по Багдаду, но это нападение не считается прямым возмездием за Баграм.

Министерство обороны не раскрывает сроки или обсуждения, связанные с внутренними обсуждениями и брифингами разведки. При этом министерство неоднократно требовало, как публично, так и в частном порядке, чтобы Иран прекратил свое пагубное и дестабилизирующее поведение на Ближнем Востоке и во всем мире. В то время как Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по коалиции работают над тем, чтобы способствовать прекращению 19-летнего кровопролития, враждебное влияние Ирана стремится подорвать афганский мирный процесс и способствовать продолжению насилия и нестабильности, - заявил представитель Пентагона майор Роб Лодевик.

Доклад появился почти через два месяца после заявлений о том, что Россия выплачивала вознаграждение боевикам Талибана за убийство американцев в Афганистане. Дональд Трамп отверг эти сообщения как "мистификацию“. Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что он предупредил своего российского коллегу Сергея Лаврова об инциденте. Пентагон заявил, что будет расследовать сообщения о российских выплатах, но до сих пор не дал заключения по этому моменту.

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