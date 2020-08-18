Гуманитарная помощь прибыла из Кореи в Алматы

В сложные времена люди должны помогать друг другу.

Директор Международного Института Развития Интеллекта, разработчик программ обучения для должностных лиц местного самоуправления Республики Корея, профессор Джо ГЮ Юн направил в Казахстан гуманитарную помощь. Сотрудничество с профессором Агентством по противодействию коррупции осуществляется на протяжении двух последних лет, сообщает zakon.kz.

Джо ГЮ Юн не раз посещал нашу страну с гостевыми лекциями об опыте Южной Кореи по формированию принципов добропорядочности в обществе. Его яркие и запоминающиеся презентации вызвали большой интерес у казахстанцев.

В знак дружбы между нашими странами профессор выразил намерения оказать помощь казахстанскому обществу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В сложные времена люди должны помогать друг другу. В свое время, когда Корея нуждалась в помощи, мы получали ее от других. Теперь наша очередь помогать, – отмечает профессор Джо ГЮ Юн.

17 августа гуманитарная помощь общим весом 1,5 тонны на сумму порядка 50 тыс. долларов США при поддержке авиакомпании "Эйр Астана" прибыла в аэропорт Алматы. Поступившие 10 коробок антибиотиков, 50 коробок дезинфицирующих средств, 10 тысяч инъекций витаминов, свыше 20 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные костюмы) будут распределены по медицинским учреждениям через ТОО "СК-Фармация".

Территориальные подразделения Агентства совместно с представителями общественности обеспечат сопровождение груза до конечного потребителя. Для исключения рисков нецелевого использования гуманитарного товара все поступившие медикаменты и изделия промаркируют специальным штампом "Гуманитарлық көмек – ТЕГІН".

Следует отметить, что такой транспарентный процесс контроля антикоррупционщики наладили за распределением всей поступающей в страну гуманитарной помощи.

Также по рекомендации Антикора на официальном сайте единого дистрибьютера создан специальный подраздел, где любой желающий может увидеть полную информацию о распределении поступившей в страну гумпомощи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!