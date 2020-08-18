Как может изменить курс доллара и тенге предстоящая налоговая неделя

Именно на август исторически приходится большинство внешних и внутренних шоков, которые не позволяют налоговой неделе в должной мере отразиться на укреплении курса тенге.

Как может повлиять на курс доллара и тенге предстоящая налоговая неделя, в чем ее основное отличие от предыдущих, и насколько при благоприятных условиях может окрепнуть национальная валюта, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, в условиях плавающего курса так называемая "налоговая неделя" – период, когда раз в квартал казахстанскими компаниями проводятся одни из самых крупных налоговых платежей, определенно имеет значимое влияние на процесс курсообразования тенге. В свою очередь, данное влияние, прежде всего, связано с тем, что львиная доля поступлений в рамках квартальной налоговой недели приходится на крупнейшие отечественные компании, которые по большей части являются экспортерами сырья, следовательно, формируют свою выручку в валюте. При этом, платят они налоги в нацвалюте, а значит конвертируя в рамках налоговой недели выручку в тенге создают избыточное предложение условно долларов США на внутреннем рынке, от чего курс тенге, как правило, укрепляется.

Всего налоговых недель в году четыре. Наступают они в феврале, мае, августе и ноябре и официально длятся в период с 20-22 по 25-27 числа данных месяцев, в пределах которого компании должны оплатить все свои "квартальные" налоговые платежи. К таким налогам относятся платежи по налогу на добавленную стоимость, корпоративному подоходному налогу у источника выплаты и авансов по нему, рентному налог на экспорт, налогу на добычу полезных ископаемых, платежи за эмиссию в окружающую среду, пользование земельными участками и водными ресурсами поверхностных источников.

Мы в январе 2019 года уже проводили путем эконометрического моделирования количественную оценку того, каким именно образом и в какой степени сказывается на курсе тенге динамика налоговых недель. При этом мы использовали ежедневные наблюдения колебаний средневзвешенного курса USD/KZT с 1 января 2016 года по 30 февраля 2019 года (более 1 100 наблюдений). В этот раз мы решили обновить наши оценки с учетом новых данных, накопленных с февраля 2019 года по середину августа 2020 года (всего более 1600 наблюдений с учетом выборки с 2016 по 2019 годы), – написал Олжас Тулеуов.

В целом, по его словам, результаты оценок не претерпели значимых изменений. Так, полученное модельное уравнение демонстрирует, что при равных условиях в среднем за время действия налоговой недели ("подготовительный" период – 17-19 числа, период платежей – 20-25 числа) биржевой курс USD/KZT укрепляется на 1,1%. При этом, наибольшее укрепление (0,57%) приходится на конец периода платежей – 24-25 числа.

Исходя из этого анализа можно было бы ожидать, что теперь – с 17 по 25 августа USD/KZT на KASE укрепится в пределах 1,1% от уровня 419 тенге за доллар США, то есть на 4,7 тенге до уровня 414 тенге за доллар США. Однако в отношении августа необходима некоторая оговорка, связанная с тем, что именно на данный месяц "квартальных" налоговых платежей исторически приходится большинство внешних и внутренних шоков, которые не позволяют налоговой неделе в должной мере отразиться на укреплении курса тенге. Также в отношении текущего года нельзя забывать, что во втором квартале, за который в том числе будут производиться налоговые платежи в августе, наблюдалось существенное падение экономической активности и экспорта, что однозначно сказалось на сокращении налогооблагаемой базы. В этой связи, по нашим модельным оценкам, именно в августе позитивное влияние налоговых платежей на курс тенге может ограничиваться в рамках 0,3%-0,6% вместо "обычных" 1,1%. Таким образом, до середины следующей недели при отсутствии значимых шоков и под влиянием наступления налогового периода (20-25 августа) курс USD имеет шансы укрепиться c отметки 419 (на которой закрылись торги прошлой недели) до диапазона 414,3-417,4 тенге за доллар США, – подытожил Олжас Тулеуов.

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