Семейный бизнес. У братьев изъяли гашиш на 15 млн тенге
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Крупный канал поставки и сбыта наркотического зелья пресекли полицейские Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, в ходе спецоперации изъяли наркотическое вещество гашиш, стоимостью более 15 миллионов тенге.
Как установлено, родные братья вместе с подельником организовали незаконный бизнес и наладили канал поставки наркотиков в Восточный Казахстан из южных регионов страны.
Серая схема наркосбытчиков раскрыта стражами порядка в ходе тщательно организованных оперативных разработок. Злоумышленники использовали услуги логистической компании для перевозки наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск.
Получив "товар", они организовывали каналы сбыта на территории областного центра ВКО.
В ходе оперативно-следственных мероприятий, полицейскими изъято наркотическое вещество гашиш, расфасованное в 157 полимерных свертков.
Все трое лиц, причастных к организации канала поставки, а также сбыту наркотиков задержаны и взяты под стражу. У них изьято свыше 7,5 килограмм наркотического вещества “гашиш”, из которых они планировали заготовить и сбыть почти 1,5 тысяч разовых доз, стоимостью более 15 миллионов тенге, – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Следствие продолжается. Задержанным, 1977, 1979 и 1980 года рождения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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