Нацбанк может купить порядка 60 тонн аффинированного золота в слитках в 2020 году

Исторически сложилось, что в периоды геополитической и экономической неустойчивости и роста неопределенности, наблюдается увеличение спроса на золото, как на один из самых надежных инструментов сбережений.

Политические и экономические противоречия двух стран США и Китая, угроза роста геополитических рисков, опасения аналитиков по поводу замедления мировой экономики и стимулирующая монетарная политика центральных банков развитых стран привели к значительному ралли цены на золото. С 2019 года золото выросло на 60% и продолжает расти. Казахстан не остается в стороне и принимает активное участие на рынке золота. Специалисты Нацбанка Казахстана провели анализ рынка золота Казахстана и отметили основные тренды 2020 года, передает zakon.kz.

Так, цена на золото в 2020 году обновила свой исторический максимум и достигла $2061,50 за тройскую унцию 07 августа 2020 года, продемонстрировав рост на 36% с начала года.

Согласно данным World Gold Council (далее – WGC) в 1 полугодии 2020 года структура спроса на золото складывалась следующим образом:

Как отметили в Нацбанке, если в 2019 году значительную часть спроса оставлял физический спрос, а именно спрос ювелирной отрасли (49%), спрос на монеты и слитки (20%), а порядка 15% спроса формировали Центральные банки, то в 2020 году картина поменялась. Так, на фоне пандемии, наблюдается снижение физического спроса на золото, в частности доля спроса ювелирной отрасли упала с 49% до 36%, в отличие от инвестиционного спроса, где доля фондов ETF выросла с 9% до 24%.

Уникальность золота заключается в том, что оно имеет финансовую и эстетическую значимость и практически не используется в промышленных целях. В промышленности золото используется в секторе технологий, доля которого в 2020 году не изменилась и формирует также 7% спроса.

Активная политика ряда центральных банков по приобретению золота в последние годы связана с тем, что золото является стратегическим активом, способствует диверсификации резервов страны и обладают нулевым риском неплатежеспособности. Спрос со стороны центральных банков мира в 2020 году остался примерно на том же уровне (вырос с 15% до 16%) и объясняется пополнением резервов для обеспечения стабильности национальных валют.

По словам заместителя директора департамента монетарных операций НБРК Ивана Сердюка, в целом 2019 год оказался благоприятным для желтого металла.

По итогам 2019 года цена на золото выросла с $1282 до $1523 за 1 тройскую унцию, это лучший результат с 2010 года, продемонстрировав рост 19% за год и превзойдя по результативности мировые индексы облигаций и акций развивающихся рынков, - сказал он.

По мнению Сердюка, исторически сложилось, что в периоды геополитической и экономической неустойчивости и роста неопределенности, наблюдается увеличение спроса на золото, как на один из самых надежных инструментов сбережений.

"Если в 2019 году основными драйверами роста цены на желтый металл стали эскалация торговых отношений межу США и Китаем, события вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (BREXIT), политика низких процентных ставок ведущих центральных банков мира, а также общая обеспокоенность инвесторов о темпах глобального экономического роста, то в 2020 году данная тенденция продолжилась, а последствия пандемии коронавируса, затронувшие всю мировую экономику, поддержали инвестиционный спрос на золото.

Национальный банк принимает активное участие на рынке золота и в 2019 году, в рамках реализации приоритетного права государства, приобрел порядка 57 тонн аффинированного золота у местных производителей, в 2020 году мы купили уже 33 тонны. Мы продолжим реализацию приоритетного права. В соответствии с прогнозами производителей в 2020 году Нацбанк может купить порядка 60 тонн аффинированного золота в слитках", - отметил представитель Нацбанка.

По данным НБ, на 7 августа 2020 года, в день рекорда цены на золото, портфель золота в составе золотовалютных резервов составил порядка 382 тонн или 25 млрд долларов США. По предварительным данным World Gold Council Казахстан занимает 16 позицию в мире по данному показателю.

Как отмечается, мы приобретали только конечный продукт в виде аффинированных слитков национального и международного стандарта, произведенных на мощностях местных аффинажных заводов ТОО "Kazakhmys Smelting", ТОО "Казцинк" и ТОО "Тау-Кен Алтын".

На текущий момент ТОО "Казцинк" и ТОО "Тау-Кен Алтын" являются производителями аффинированного золота международного стандарта "London Good Delivery" (LGD). С 2017 года завод ТОО "Тау-Кен Алтын" вел работу по получению сертификата LGD и в сентябре 2019 года получил мировое признание. Балхашский завод ТОО "Kazakhmys Smelting" производит аффинированное золото национального стандарта.

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