Шестой "Сервисный акимат" открылся в Жамбылской области

Прием граждан будет осуществляться в открытом пространстве.

В Таразе открылся новый офис сервисного акимата. Здесь жителям областного центра будут оказывать услуги в сфере сельского хозяйства, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, физической культуры и спорта, сообщает zakon.kz.

Фронт-офис расположился в здании по улице Толе би, 55. С его работой ознакомился глава региона Бердибек Сапарбаев.

Проект сервисного акимата в формате "Open space" реализован акиматом города Тараза совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области в рамках проекта "Жамбыл – адалдық алаңы".

Здесь жители города в режиме реального времени смогут получить рекомендации и ответы на свои обращения. Главная цель проекта – повышение доступности государственных органов для населения и формирование безбарьерного пространства, - рассказала руководитель подразделения развития государственных услуг аппарата акима города Тараза Меруерт Молдагалиева.

Первый заместитель руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области Равиль Тюлебаев подчеркнул, что переход на сервисный формат акиматов всех уровней идет в полном соответствии с Концепцией "Слышащее государство".

Если человек приходит в акимат с одним вопросом, он может не знать, что его решение напрямую связано с другими отделами. То есть требуется предварительное получение нескольких государственных услуг. Реализация подобного проекта освобождает людей от многодневных походов по кабинетам. Кроме удобства реализация данной концепции способствует искоренению бытовой коррупции, - сказал он.

Отмечена высокая эффективность первого сервисного акимата, работающего в формате "Open space", на базе городских отделов земельных отношений и архитектуры и градостроительства. Там отделы контактируют напрямую без лишней бюрократии и оказывают 17 государственных услуг. Новый сервисный акимат предоставит жителям более 20 самых популярных государственных услуг в доступной форме.

Сейчас данная практика реализуется в Таразе, но в ближайшие планы входит открытие подобных сервисных акиматов и в районных центрах – местах, где оказывается больше всего государственных услуг. Сервисные акиматы уже работают в Меркенском, Таласском, Сарысуском районах и городе Шу. В ближайшее время планируется открыть фронт-офисы в Байзакском, Т.Рыскуловском и Кордайском районах.

Прием граждан будет осуществляться в открытом пространстве. Если гражданину, к примеру, необходима встреча с руководителем отдела или его заместителями, он может это сделать в специальном кабинете. Стеклянные стены, а также видео- и аудиозапись на корню пресекут любое коррупционное проявление.

Бердибек Сапарбаев, ознакомившись с новой концепцией отметил, что оперативность и продуктивность – главные требования к сервисному акимату. Поэтому обработку заявок не следует растягивать надолго, передавая от сотрудника к сотруднику.

Ответ граждане должны получать в кратчайшие сроки. Также большое внимание стоит уделить обратной связи. Если вы вынуждены отказать человеку, то объясните почему, как ему добиться желаемого результата, - подытожил глава региона.

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