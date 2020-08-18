В мавзолее Алматинской области украли деньги из ящика для пожертвований

Подозреваемая в данное время находится под обязательством о явке.

Полицейские Алматинской области задержали женщину за кражу пожертвований из мавзолея, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, инцидент произошел в одном из священных мест Жамбылского района области.

Служащий в мавзолее при очередном обходе обнаружил, что замок ящика для подаяний сломан и деньги из него были украдены.

Мужчина незамедлительно сообщил об инциденте в полицию и описал приметы и автомашину подозрительной женщины.

Нам поступило сообщение, что в мавзолее украли ящик для подаяний. В ходе оперативно-розыскных мероприятии установили 39-летнюю женщину и доставили ее в отделение полиции по подозрению в причастности к преступлению. Выяснилось, что это жительница одной из близлежащих поселков. Деньги у подозреваемой изъяли. Досудебное следствие ведется в соответствии со статьей 188 УК РК, – сообщил начальник ОП Жамбыльского района Асхат Тегенбаев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая ранее посещала это место и знала, что ящик стоит без какого либо внимания. В следующий раз, когда женщина пришла, она сломала замок и забрала деньги.

Подозреваемая в данное время находится под обязательством о явке. Причастность ее к другим аналогичным преступлениям проверяется.

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