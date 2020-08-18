К богатству предрасположены люди с высоким уровнем энергии, настроенные позитивно, идущие уверенно к цели.

Немало книг и статей написано на тему "Как стать богатым". Безусловно, без определенных знаний в сфере финансов сложно сколотить состояние. Но профессионализм в своем деле и хотя бы элементарная способность просчитывать наперед, анализировать, думать позволит не только получать хорошую достойную оплату за свой труд, но и жить не просто от зарплаты до зарплаты, а еще и делать накопления на будущее. Тем не менее, корреспондента zakon.kz заинтересовали другие факторы, которые влияют на уровень нашего дохода, и речь сейчас не о спаде в мировой экономике.

Сауле Ибраева - популярный в нашей стране астронумеролог, специалист в области Джьотиш , или ведической астрологии. По ее мнению, чтобы зарабатывать хорошие деньги, они не должны становиться самоцелью для человека.

Деньги – это "побочный эффект" наполненности энергией и духовности. То есть, сначала духовность, высокая энергия, а потом деньги. Также важно, чтобы человек занимался своим делом. Если человек не исполняет свое предназначение, обостряются болезни, враги и конкуренты. Если что-то делаете, не получается, возможно, вы не своим делом занимаетесь, - сказала Сауле Ибраева.

Специалист напомнила, что к богатству предрасположены люди с высоким уровнем энергии, настроенные позитивно, идущие уверенно к цели.

Если у таких людей не получилось – это для них не катастрофа, а всего лишь небольшая вещь, которую нужно изменить. Даже проблемой такие ситуации не называют. Просто делают по-другому и идут дальше к успеху. Энергетически человек должен быть наполнен, чтобы деньги шли к нему. Вы заметили, что люди богатые в какой-то момент начинают заниматься благотворительностью? Они понимают, что нужно отдавать эту энергию, обмениваться ею, помогают детским домам, фондам, и благополучно дальше существуют, - подчеркнула Сауле Ибраева.

Деньги в семью, по мнению астролога, приходят через жену. Если она энергетически наполнена, дает энергию мужчине, он приносит "в пещеру мамонта самого большого".

С милым рай в шалаше до поры до времени, а дальше хочется жить в комфорте. Мы живем в материальном мире. Не уйдем от денег, работы, пищи, это нормально. Если к деньгам относиться как к средству для комфортной жизни, средству для достижения цели (например, дать детям хорошее образование), то деньги приходят. Нужные встречи, люди станут сами приходить в жизнь и помогают построить успешную карьеру, получить от жизни то, что нужно.. А если желать деньги ради денег, то зачем они просто так? – задается вопросом Ибраева.

Иными словами, если человек выполняет свое жизненное предназначение, определенные рекомендации, многое в жизни будет происходить легко и спокойно, без острых углов, для успеха и заработка денег ему не надо будет прошибать стены.

Альберт Ахметов

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