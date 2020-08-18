Джардемали участвовала в сокрытии от английского правосудия более полумиллиарда долларов

Ботагоз Джардемали называет себя жертвой кровавого режима, чтобы прятаться от казахстанского правосудия, и отрицает денежные связи с Мухтаром Аблязовым.

Вот уже и за рубежом стали понимать, что Аблязов со всеми его приспешниками без исключения — жулики, воры и убийцы. В бельгийской газете "Le Soir" вышло расследование про сестру Искандера Еримбетова, который отмывал для Аблязова деньги, выведенные из БТА. Ботагоз Джардемали в свои годы была юристом и членом правления БТА Банка, а также по совместительству "правой рукой" Мухтара Аблязова и по слухам его любовницей.

Ботагоз Джардемали называет себя жертвой кровавого режима, чтобы прятаться от казахстанского правосудия, и отрицает денежные связи с Мухтаром Аблязовым. Но бельгийцы выяснили, что она в 2013 году получила два миллиона долларов через сеть офшоров, которые создали Аблязов с Храпуновым, когда прятали от британского суда 500 миллионов долларов, которые они украли из БТА банка.

В 2012 году Джардемали со своим бывшем мужем Питером Штиком решили "купить" себе бельгийское гражданство. Для этого они наняли спеца в делах миграции Эмманюэля Рюша, который открыл для этих дел компанию "Botagoz Jardemalie SPRL", позже переименованную в "Ponte Mundi. По бельгийским законам, чтобы получить вид на жительство, ты должен доказать свою полезность для общества. Как вариант – открыть бизнес. Поэтому и была создана компания "Botagoz Jardemalie SPRL".

Все было у Джардемали хорошо, но она прокололась в том моменте, что оплачивала услуги юриста и финансировала свою компанию через организацию Denhoff Finance Corp. А вот Denhoff Finance Corp. 9 мая 2013 года получила 2 миллиона долларов от Beron Holdings Inc. В назначении платежа было указано "консультационные услуги".

А теперь перенесемся в Британию, где высший гражданский суд присудил в пользу БТА Банка 500 миллионов долларов, которые украл у него Аблязов. Эти деньги Мухтар должен был вернуть еще в 2012 году, но вместо этого он повторно их украл уже из-под британского ареста через сеть офшоров под названием "Проект N". По данных английских следователей в данную сетку входит также Beron Holdings Inc., которая выплатила компании Ботагоз Джемарли 2 миллиона долларов. За создание этой схемы в 2018 году Аблязов и Храпунов были осуждены в британском высшем суде. Мухтар за неуважение к суду должен был отсидеть 22 месяца, но он к тому моменту уже давно бежал из Британии.

Схема передачи денег с офшоров Аблязова на счета компании Ботагоз Джардемали выглядит так.

Это только несколько транзакций, о которых стало известно журналистам. О реальных объемах денег, которые перегонялись через офшоры можно только догадываться. Джемарли конечно сейчас отрицает получение как минимум двух миллионов долларов от Аблязова. При этом "Le Soir" публикуют пару вырезок из писем ее бывшего мужа миграционному юристу. В них Питер Штик обсуждает перевод денег, которые должны "поступить таким же образом", то есть из "маврикийского отчета". Также в одном из писем Штик оправдывается за задержку оплаты, так как "это занимает время, поскольку они пересылаются через офшоры"

Вся эта грязь сейчас вылезла наружу. Бельгийцы пишут, что БТА сейчас ведет еще не меньше десятка судов против Аблязова и все они проходят для них довольно успешно. Казахстанцам теперь осталось подождать, когда Бельгия отберет у Джардемали политическое убежище и выпнет их из страны, чтобы они ответили за наворованное перед казахстанским судом.

Денис Кривошеев

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