Туман и ветер ожидаются в Казахстане 

Вероятность шторма 70-100 %.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области 19 августа местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части территории области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 19 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 19 августа ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области 19 августа ожидаются местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Нур-Султане 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 19 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области 19 августа ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 19 августа ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



В Кызылординской области днем 19 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области 19 августа местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае днем 19 августа ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области 19 августа местами ожидается туман. В Актау 19 августа ожидаются ночью и утром туман.

Вероятность шторма 70-100 %.

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