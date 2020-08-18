Путин обсудил с Меркель ситуацию в Беларуси

Президент России заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства извне в дела республики.

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки, - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, канцлер подчеркнула, что правительство Беларуси должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.

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