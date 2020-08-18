Кого наказывают за рев моторов по ночам в Алматы

В ряде отработок и рейдов также приняли участие журналисты, блогеры, гражданские активисты и общественные деятели.

Алматинцы жалуются на рев моторов и громкие звуки из авто в ночное время. В связи с этим, рейды по авто и мотогонщикам проводят полицейские в Алматы, передает zakon.kz.

Одной из злободневных тем, волнующих общественность, являются ночные гонки, нарушающие тишину и покой граждан. В этой связи в Алматы с 1-го августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению мотоциклистов и водителей транспортных средств, устраивающих гонки на дорогах города.

Как правило, указанный мото и автотранспорт несанкционированно использует на глушителях прямотоки, резонаторы, вызывающие рев двигателя.

Вполне объективные нарекания от граждан поступают к данной категории участников дорожного движения. В этой связи в разрезе города строевыми подразделениями проводятся рейды. С начала ОПМ (с 1-го августа) к административной ответственности за грубые нарушения ПДД привлечено 405 мотоциклистов и 320 водителей авто, с рычащими глушителями, переоборудованных без соответствующего разрешения. 54 мотоцикл водворен на специализированную штрафную стоянку, - сообщил начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

В ряде отработок и рейдов также приняли участие журналисты, блогеры, гражданские активисты и общественные деятели. Работа в данном направлении, по словам Таймерденова, продолжается.

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