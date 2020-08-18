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Ночные клубы, караоке, массажные салоны работали в Алматы, несмотря на запрет

Общий штраф составил более 39 млн тенге.

Фото : Алматы ТВ18 августа 2020, 16:24

В Алматы за нарушения карантинных мер с 20 июля к ответственности привлекли почти 3,5 тысячи человек, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил начальник ДП города Канат Таймерденов.

С целью контроля за соблюдением карантинного режима были созданы специальные мониторинговые группы, в состав которых вошли сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров услуг, представители акиматов района, а также сотрудники полиции. Всего в результате проведенных мероприятий совместными группами к административной ответственности привлечены 3 423 человека, в том числе 126 – юридических лиц, - сообщил он.

Глава полиции отметил, что далеко не все понимают опасность несоблюдения карантина: люди празднуют тои, ходят в клубы, курят кальян.

Во время рейдовых мероприятий было выявлено 5 саун, 7 ночных клубов, 32 кафе, 17 ресторанов, 12 массажных салонов, 7 караоке клубов, владельцы которых сотрудниками СЭС, согласно ст.425 Кодекса РК об административных правонарушениях, были оштрафованы на сумму в размер 230 месячных расчетных показателей на общую сумму более 39 миллионов тенге, - отметил спикер.


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