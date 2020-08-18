Оптом завозят детские кровати: уральцев пугают очередной рассылкой
В WhatsApp распространяется информация о том, что в городе ночью будут распылять газ в воздухе.
Фото : lada.kz18 августа 2020, 16:34
Жителей Уральска просят закрывать окна и не выпускать детей на улицу, сообщает zakon.kz.
По информации портала "Мой ГОРОД", на протяжении нескольких дней в мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что в Уральске ночью будут распылять газ в воздухе. Действие якобы продлится около трех дней, а отрава сильнее всего будет действовать на детей.
Сегодня ночью будут распылять какой-то газ в воздухе. Убедительная просьба закрыть перед сном все форточки, с завтрашнего утра не выпускать детей на улицу! Дня три. В городские больницы оптом завозят детские кровати. Уже начинают болеть дети. Откуда им знать, что будут болеть дети? Откуда им знать, что в августе будут болеть и умирать дети? Предупреждать, думаю, зря не будут, - говорится в сообщении.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО опровергли информацию и сообщили, что никакие детские кроватки в больницы не завозятся.
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