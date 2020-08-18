Горячие новости
Читайте также

О воздушном патрулировании дорог рассказал глава ДП Алматы

В мониторинге дорожного движения используют не только вертолеты, но и дроны.

Фото : пресс-служба ДП Алматы18 августа 2020, 16:39

Как сообщалось ранее, в Алматы возобновили воздушное патрулирование с целью анализа и мониторинга дорожной обстановки города. Пока конкретных итогов патрулирования начальник полиции Алматы Канат Таймерденов не сообщил, но он заверил, что выявленные проблемы будут отработаны в кратчайшие сроки, передает zakon.kz.

Он сообщил, что облет дорог был совершен в часы пик. Помимо этого в мониторинге дорожного движения используют дроны и другие техсредства.

Чтобы проанализировать, где и какие имеются проблемы. Будем решать, совместно с акиматом проводим работу. Соответствующее поручение имеется у административной полиции, предложения внесли, поэтому в кратчайшие сроки мы отработаем, - сказал Таймерденов на брифинге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты