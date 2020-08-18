О воздушном патрулировании дорог рассказал глава ДП Алматы

В мониторинге дорожного движения используют не только вертолеты, но и дроны.

Как сообщалось ранее, в Алматы возобновили воздушное патрулирование с целью анализа и мониторинга дорожной обстановки города. Пока конкретных итогов патрулирования начальник полиции Алматы Канат Таймерденов не сообщил, но он заверил, что выявленные проблемы будут отработаны в кратчайшие сроки, передает zakon.kz.

Он сообщил, что облет дорог был совершен в часы пик. Помимо этого в мониторинге дорожного движения используют дроны и другие техсредства.

Чтобы проанализировать, где и какие имеются проблемы. Будем решать, совместно с акиматом проводим работу. Соответствующее поручение имеется у административной полиции, предложения внесли, поэтому в кратчайшие сроки мы отработаем, - сказал Таймерденов на брифинге.

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