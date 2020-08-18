Военные Мали подняли мятеж близ столицы

Во вторник в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы.

Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Источник в спецслужбах заявил агентству, что произошел "мятеж", добавив, что "военные взяли в руки оружие".

Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится, - цитирует агентство сообщение посольства.

Также порекомендовали своим гражданам не покидать жилища посольства Франции и Испании.

Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости, - говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.

Французское посольство заявило также о "напряженной ситуации" в районе Кати у Бамако.

Радиостанция RFI сообщает со ссылкой на местных жителей, что утром во вторник в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.

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