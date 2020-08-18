Четверо полицейских-руководителей освобождены от должности в Алматы

От преступных действий задержанных в бюджет государства недопоступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тыс. административных правонарушений.

Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов прокомментировал задержание сотрудников процессингового центра, о котором ранее сообщала Антикоррупционная служба, передает zakon.kz.

В пятницу сообщалось, что начальник и сотрудник процессингового центра Департамента полиции Алматы задержаны с поличным при получении взятки в размере 800 тыс. тенге. На онлайн-брифинге журналисты попросили прокомментировать ситуацию начальника Департамента полиции мегаполиса.

Я не уполномочен комментировать это, так как следствие ведет Антикоррупционная служба. Да, наши сотрудники задержаны, у нас состоялась дисциплинарная комиссия, 4 руководителя освобождены от занимаемой должности. Этот факт не красит наших сотрудников, мы будем разбираться, где у нас коррупционные риски и по таким коррупционным правонарушениям разбираемся, - пояснил Таймерденов.

На данный момент также известно, что от преступных действий задержанных в бюджет государства недопоступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тыс. административных правонарушений.

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