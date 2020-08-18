Функциональный анализ проведут в акиматах всех уровней в Павлодарской области

Аким Павлодарской области рассказал о некоторых проблемах в регионе, которые необходимо решить в ближайшее время.

Жить старыми канонами государственного управления уже не получится, заявил Абылкаир Скаков в интервью Inbusiness.kz.

Аким Павлодарской области рассказал о некоторых проблемах в регионе, которые необходимо решить в ближайшее время. В числе первостепенных задач Абылкаир Скаков выделил обеспечение сельских жителей питьевой водой.

Этот показатель в Павлодарской области один из низких по стране – 40%. До конца года планируется довести его до 49%. Программа максимум – в течение трех лет решить данный вопрос, - сказал глава региона. - Есть проблема изношенности жилищно-коммунальной инфраструктуры. До конца года будет проведен технический аудит, который должен выявить слабые места. После этого необходимо синхронизировать программы монополиста и местных властей, чтобы, к примеру, не вскрывать асфальт в одном месте дважды, как это часто бывает. Число порывов и аварий должно сократиться.

Другой своей задачей Абылкаир Скаков считает повышение эффективности работы госаппарата.

Для начала необходимо провести функциональный анализ деятельности акиматов всех уровней – от села до области. Есть, например, такой показатель – норма управляемости. На одного руководителя должно быть 7-10 подчиненных. Как минимум в этом вопросе я уже сейчас вижу перекосы. Жить старыми канонами госуправления уже не получится. Моя основная цель в этом направлении – исключить бюрократию, формализм, дублирующие функции и, самое главное, "глухоту" чиновников, - подчеркнул аким области.

По словам Абылкаира Скакова, функциональный анализ деятельности акиматов планируется провести до конца этого года. Анализ должен выявить ресурсы и недостатки в работе местных исполнительных органов.

После этого разработаем и внедрим оптимальную структуру. Те, кто работает эффективно, смогут получать соответствующую зарплату. Оптимизация штатной численности возможна, это показал и опыт перевода большой части штата на удаленный режим работы, - сказал Абылкаир Скаков.

В интервью Inbusiness.kz Абылкаир Скаков также поделился своим мнением о рейтингах акимов. Он считает их "хорошим показателем внешней оценки", но при условии, если рейтинги объективные и в них сравнивают сопоставимые данные.

Глава региона также рассказал об итогах социально-экономического развития области, планах системы здравоохранения и многом другом. Полный текст интервью читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!