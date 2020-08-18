Переболевший COVID-19 вновь заразился коронавирусом в Европе

Медики сообщили, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался "довольно высокий уровень вирусной нагрузки".

Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился коронавирусом нового типа во время поездки в Европу. Медицинские круги начали расследование этого случая, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По мнению микробиолога Юэн Квок-юна из Университета Гонконга, данный случай не имеет отношения к ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, дававшие положительный результат при повторных тестах. Профессор отметил, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался "довольно высокий уровень вирусной нагрузки".

Ученый не исключил, что пациент вновь подвергся заражению во время недавней поездки в Испанию, где вирус мог мутировать, а слабая иммунная система дала сбой и не справилась с инфекцией, не обеспечив продолжительную выработку антител. При этом во время повторного тестирования у пациента не наблюдались симптомы заболевания.

В настоящее время в Гонконге идет подготовка к запуску программы массового бесплатного тестирования населения на коронавирус. Ею смогут один раз воспользоваться все 7,5 млн жителей этого густонаселенного мегаполиса. В общей сложности число заражений в этом специальном административном районе Китая превысило 4,5 тыс., 69 пациентов умерли.

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