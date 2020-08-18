Смартфоны научились определять опьянение владельца по походке

Смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад.

Современные смартфоны могут показать, пьян их владелец, или трезв, просто анализируя его походку. Это доказали ученые из Стенфордского университета, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Для эксперимента автор работы Брайан Суффолетто отобрал 22 добровольцев возрастом 21-43 лет, которые выпивали коктейль с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе. Затем им на поясницу прикреплялся смартфон и в течение семи часов испытуемые раз в час делали 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для вождения машины.

Каждый раз смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад. При этом в 90% случаев ученые могли определить степень опьянения по мельчайшим отличиям в походке.

Куда бы мы ни шли, с нами присутствуют мощные сенсоры, нам надо только научиться использовать их. Это контролируемое лабораторное исследование показало, что наши телефоны могут быть полезны в определении признаков функциональных нарушений, связанных с алкоголем, - пояснил Суффолетто.

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