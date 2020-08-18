НПП и Миннацэкономики рассмотрят меры поддержки части предприятий

Поддержат предприятия по которым возникает трудная ситуация.

Какую поддержку будет оказывать государство сотрудникам бизнеса, вынужденного простаивать – пока неизвестно. Вопрос рассматривают Национальная палата предпринимателей и министерство национальной экономики. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, сообщает корреспондент zakon.kz.

На пресс-конференции журналисты интересовались мерами поддержки людей, вынужденно оставшихся без работы.

Представители СМИ напомнили, что в связи с поэтапным смягчением карантинных мер, многие компании до сих пор не открылись. А потому было бы справедливо продолжать оказывать им помощь, выделяя 42 500 тенге.

Вы сами знаете, что 42 500 – выплата по потере работы в период ЧП и карантина. На сегодняшний день у нас за ЧП выплачено, за карантин в июле и 2 недели августа – выплачено. Сейчас какая-то часть предпринимателей будет в облегченном варианте работать. НПП совместно с Миннацэкономики будут рассматривать поддержку предприятий, по которым возникает трудная ситуация. Но такого, что 42 500 продолжится – нет, - сообщил вице-министр.

- Вы хотите сказать, что государство им запрещает работать, но 42 500 тенге им не видать? – переспросила журналист.

По тем, чья работа приостанавливается, НПП рассматривает меры поддержки, - еще раз ответил он.

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