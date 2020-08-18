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Смог бы чиновник прожить на 42 500 тенге 

Заработная плата устанавливается работодателем.

Фото : liter.kz18 августа 2020, 17:49

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов ответил на вопрос - смог бы он прожить на 42 500 тенге, сообщает zakon.kz.

Заработная плата устанавливается работодателем, если это высококвалифицированный специалист, работодатель не платит ему 42 500. (…) По оплате труда мы мониторим и работаем с предприятиями, у кого выявляем такие моменты... У нас сейчас наоборот не хватает рабочих ресурсов. Сегодня несколько компаний просят, чтобы открыли границы, чтобы завезти дешевую рабочую силу, но так как сейчас пандемия, по иностранной рабочей силе 3-4-й категории Минтрудом было квотирование - в 2 раза снизили в целях защиты наших рынков. А мы стимулируем повышать заработную плату, - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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