На Кок-Тобе в Алматы работали аттракционы во время карантина

Виновник отделался штрафом.

Соцсети пестрили сообщениями, что в парке Кок-Тобе - популярном у алматинцев месте отдыха, во время июльского и августовского карантина были замечены некоторые нарушения санитарный режим. Санитарные врачи отреагировали на поступившие сигналы, передает zakon.kz.

Данный факт имел место. 3 августа по итогам внеплановой проверки мониторинговой группой Управления ККБТУ Медеуского района по результатам выявленных нарушений, зафиксированных на видео, составлен протокол и вынесено Постановление о наложении штрафа на ИП "Алтын алма", которое допустило работу аттракционных сооружений в парке Кок-Тобе. Сумма штрафа 319 тыс. тенге, 115 МРП, но по сокращенному производству было уплачено 50% от суммы штрафа. В данном случае виновник наказан, - сказал заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Иксан Кобеев.

Добавим, что с 17 августа в связи с послаблением карантина порядка 100 заявок на аудит от рынков и ТРЦ, которым разрешили работать с понедельника, поступило на сайт infokazakhstan.kz в Алматы. На текущий момент разрешения на возобновление деятельности выданы 81 объекту, по 15 объектам выявлены замечания и дано дополнительное время для доработки и устранения нарушений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!