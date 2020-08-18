Осушение озера Малый Талдыколь в Нур-Султане беспокоит Минэкологии

Вопрос будут изучать дополнительно.

Экспертов и ученых привлекут к рассмотрению вопроса по осушению озера Малый Талдыколь в столице Казахстана. Об этом сообщил министр экологии геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Миразагалиев, передает zakon.kz.

Обсудили сегодня с акимом Нур-Султана вопрос по озеру Малый Талдыколь. Наше ведомство обеспокоено тем, что осушение озера может привести к нарушению экосистемы, - написал Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

По словам министра, руководство города согласилось изучить этот вопрос с привлечением экспертов, экологов и ученых.

Дальнейшее решение будет приниматься с учетом мнения вышеназванных специалистов, - проинформировал глава Минэкологии.

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