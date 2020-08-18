Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Как отметил продюсер, в семье актрисы "творится что-то неладное".

Продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает zakon.kz.

Как передает Starhit, причиной развода стали "неразрешимые противоречия".

Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть, — сказал Алибасов.

Наставник группы "На-На" стремится как можно скорее поставить точку в отношениях с 81-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он выписался из психиатрической клиники, где поправлял здоровье, и сразу обратился к адвокату.

Надо немедленно развестись с женой! Потому что безобразие творится в ее семье… Лида, по-моему, с ума сошла!.. Зачем я это наделал?! Начинаем бракоразводный процесс, потому что неустранимые противоречия возникли между нами, - заявил он.

Однако СМИ обратили внимание на то, что дело, скорее всего, в квартире в Новой Москве, которую не так давно артистка переписала на мужа. Позже выяснилось, что Алибасов переоформил недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря.

Лидия Федосеева-Шукшина намерена добиться через суд признания недействительным договора дарения на имя Алибасова, а также договора по отчуждению квартиры продюсером в пользу его помощника Моцаря и возврата ей жилплощади.



В июле сын Алибасова сообщил, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил отцу диагноз "корсаковский психоз", он проходит лечение в больнице Алексеева, более известной как Кащенко.



Свадьбу они сыграли меньше двух лет назад. Еще чуть больше года назад в телевизионном эфире Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов рассказывали о своих трепетных отношениях.

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