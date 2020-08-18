Покупатели-фотошоперы обманывали наивных продавцов в Алматы

На первый взгляд подделку от оригинала не отличить.

В Алматы трое мужчин обманывали продавцов небольших магазинов, подделывая квитанции электронных переводов, передает zakon.kz.

Подозреваемые на территории мегаполиса и области совершали мошенничества в отношении продавцов магазинов.

Мужчины, можно сказать, разработали новую схему обмана посредством перечисления денежных средств во время совершения покупок. Они находили подходящие продуктовые магазины, где для начала, разведки ради, совершали покупки на минимальную сумму от 100 до 200 тенге. Таким образом, они получали персональные данные о карточном счете продавца или владельца магазина, а затем с помощью программы фотомонтажа заблаговременно готовили скриншоты электронных квитанций о перечислении денежных средств на более крупные суммы, – рассказал детали аферы начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В одном случае мужчины изъявили желание приобрести сигарет на общую сумму в 170 тысяч тенге. Продавцу заявили о том, что хотят расплатиться с помощью электронного перевода денег. На самом деле у них уже была готова “нарисованная” квитанция, которую они при расчете показали продавцу. Необходимую сумму в квитанцию мужчины дорисовывали с помощью фотошопа. На первый взгляд подделку от оригинала не отличить. На данном этапе расследования следствием установлена причастность задержанных к 30 аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

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