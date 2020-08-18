Ребенок выпал из окна 9 этажа в Уральске

Мальчик умер сразу.

18 августа во втором часу дня четырехлетний мальчик выпал из окна в Уральске в микрорайоне Кунаева, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал Мой Город, проходившая мимо девушка услышала глухой стук, потом увидела лежащего на земле под окнами девятиэтажного дома ребенка.

Он сразу умер. Я до сих пор не могу прийти в себя, - сквозь слезы сказала девушка.

Мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент.

Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты, - пояснили в облздраве ЗКО. - К сожалению, ребенок был уже мертв.

В пресс-службе департамента полиции рассказали, что дети остались одни дома.

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