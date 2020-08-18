Ребенок выпал из окна 9 этажа в Уральске
Мальчик умер сразу.
Фото : zar-yarmarka.ru18 августа 2020, 19:27
18 августа во втором часу дня четырехлетний мальчик выпал из окна в Уральске в микрорайоне Кунаева, сообщает zakon.kz.
Как пишет портал Мой Город, проходившая мимо девушка услышала глухой стук, потом увидела лежащего на земле под окнами девятиэтажного дома ребенка.
Он сразу умер. Я до сих пор не могу прийти в себя, - сквозь слезы сказала девушка.
Мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент.
Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты, - пояснили в облздраве ЗКО. - К сожалению, ребенок был уже мертв.
В пресс-службе департамента полиции рассказали, что дети остались одни дома.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036538-dc8629048165544b8b7dadb637b40356
Сейчас читают