Один рубль у Ефремова попросила семья погибшего в ДТП в Москве

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Семья погибшего Сергея Захарова просит взыскать с российского актера Михаила Ефремова один рубль компенсации, передает zakon.kz.

Речь идет о членах семьи, которых защищает адвокат Добровинский.

По словам правозащитника, единственное, чего хотят родственники погибшего, — справедливого суда над Ефремовым. Тем не менее старший сын Захарова запросил с актёра 6,5 миллиона рублей компенсации.

Вечером 8 июня на Смоленской площади напротив дома 3 водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!