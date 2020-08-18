Один рубль у Ефремова попросила семья погибшего в ДТП в Москве
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
Фото : Instagram18 августа 2020, 20:24
Семья погибшего Сергея Захарова просит взыскать с российского актера Михаила Ефремова один рубль компенсации, передает zakon.kz.
Речь идет о членах семьи, которых защищает адвокат Добровинский.
По словам правозащитника, единственное, чего хотят родственники погибшего, — справедливого суда над Ефремовым. Тем не менее старший сын Захарова запросил с актёра 6,5 миллиона рублей компенсации.
Вечером 8 июня на Смоленской площади напротив дома 3 водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
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