Горячие новости
Читайте также

Один рубль у Ефремова попросила семья погибшего в ДТП в Москве

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Фото : Instagram18 августа 2020, 20:24

Семья погибшего Сергея Захарова просит взыскать с российского актера Михаила Ефремова один рубль компенсации, передает zakon.kz.

Речь идет о членах семьи, которых защищает адвокат Добровинский.

По словам правозащитника, единственное, чего хотят родственники погибшего, — справедливого суда над Ефремовым. Тем не менее старший сын Захарова запросил с актёра 6,5 миллиона рублей компенсации.

Вечером 8 июня на Смоленской площади напротив дома 3 водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты