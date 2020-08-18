Горячие новости
Читайте также

В Сирии погиб российский генерал

Сработало самодельное взрывное устройство.

Фото : BAOMOI.COM18 августа 2020, 21:37

В Сирии боевики подорвали колонну, где ехали российские военные. Один погиб, еще двое ранены, передает zakon.kz.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты