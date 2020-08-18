В Сирии погиб российский генерал

Сработало самодельное взрывное устройство.

В Сирии боевики подорвали колонну, где ехали российские военные. Один погиб, еще двое ранены, передает zakon.kz.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.

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