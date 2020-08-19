В одной из квартир Нур-Султана оказались прописаны 810 человек

Так действуют мошенники, которые регистрируют "жильцов" посредством электронной цифровой подписи.

В одной из столичных квартир в период ограничительных карантинных мер незаконно прописались более 800 человек, передает zakon.kz.

С начала года выявлено около 3 тыс. подобных нарушений. В городском Управлении миграционной службы к административной ответственности привлекли 60 лиц, говорится в материале Almaty.tv.

Так действуют мошенники, которые регистрируют "жильцов" посредством электронной цифровой подписи.

55-летняя Алтын Уаисова решила прописать в своей квартире племянницу. Но зайдя в личный кабинет на сайте электронного правительства узнала, что в ее однушке уже прописаны 45 человек.

ЭЦП я получала в январе, сотрудники мне помогли и сказали ваш пароль будет такой, обычный АА12345. Я работала по этому ЭЦП и обнаружила, что 45 человек прописаны. Последняя прописка была 14 августа, - рассказала Алтын Уаисова.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, она направилась в ЦОН, который посещала в начале года.

По словам сотрудников центра, регистрация людей проводилась с помощью электронной цифровой подписи. Возможно, этим и пользуются мошенники. Однако сами специалисты ЦОНа к этому никакого отношения не имеют, заверили в корпорации "Правительство для граждан".

Данные лица, которые были прописаны у нее в квартире, были прописаны через портал электронного правительства, то есть без посещения ЦОНа с помощью ЭЦП. Она получала ЭЦП через оператора, сразу напрямую через флэшку. То есть сотрудник не имел доступа к ЭЦП. Так как ЭЦП загружено на флэшку, то есть второго копирования получения ЭЦП - все фиксируется в базе, - отметила PR-менеджер госкорпорации "Правительство для граждан" Айнур Жаканова.

О такой мошеннической схеме, как оказалось, в миграционной службе знают. По их данным, только во время карантина выявлено около 3000 нарушений. Как сообщила замглавы Управления миграционной полиции, был случай, когда только в одной квартире прописались 810 человек.

Мы с февраля по май проводили ОПМ, там порядка 3 тысяч квартир было, где от 10 человек более было зарегистрировано. Мы проверяем эти квартиры, при выявлении фактов нарушений, снимаем их с регистрации, а также привлекаем собственников к ответственности, - говорит замначальника Управления миграционной службы городского ДП Анара Жомартова.

В случае если подтвердится, что владелец прописывал в своей квартире не проживающих в ней людей, то ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч тенге. При повторном нарушении сумма увеличивается вдвое. А вот, чтобы не попасться на уловки мошенников в миграционной службе рекомендуют почаще менять пароль от ЭЦП.

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