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"Астана" проиграла первый матч в Лиге чемпионов белорусскому "Динамо"

Итог игры 6:3.

Фото : vk.com/dynamobrest?z19 августа 2020, 01:57

Первый матч "Астаны" в Лиге Чемпионов сезона 2020/21 закончился для казахстанцев поражением, сообщает zakon.kz.

Итоговый счет в игре с хозяевами поля – белорусским "Брестом" 6:3.

Игра не задалась для казахстанской команды еще в первом тайме. Первый мяч в ворота "Астаны" был забит на 16-ой минуте матча, второй на 17-ой. В течение оставшегося времени, несмотря на все попытки астанчан им не удалось переломить ход матча, а белорусы загнали еще два мяча в их ворота. За 5 минут до конца тайма Марин Томасов слегка сократил счет, забив гол в ворота Сергея Игнатовича. 4:1.

Второй тайм принес небольшую надежду в самом начале, когда Дорин Ротариу головой забил второй гол в ворота "Динамо", но уже через минуту белорусы закатили пятый мяч и игра астанчан вновь утратила темп. Надо отдать им должное, пару раз они умудрились доставить несколько неприятных мгновений вратарю "Динамо" и Абзал Бейсебеков даже забил еще один мяч, но переломить ход игры это не помогло. Как по схеме, спустя пару минут, будто наказывая астанчан за дерзость, Абдулай Диалло снова загнал мяч в ворота Дмитрия Непогодова.


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