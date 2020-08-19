Жителя Шымкента задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере

25-летний местный житель хранил наркотические вещества в полиэтиленовом пакете.

В ходе ОПМ “Қарасора-2020” и “Дәрмек” задержан житель Шымкента, хранивший у себя дома марихуану, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 августа сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий республиканского уровня “Қарасора-2020” и “Дәрмек” в одной из квартир многоэтажного дома Енбекшинского района задержан 25-летний местный житель, хранивший наркотические вещества в полиэтиленовом пакете.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством “марихуана” общим весом 1 кг 39 гр.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК Республики Казахстан “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере“.

В настоящее время проводится проверка с целью выявления фактов возникновения данного наркотического средства и его незаконного оборота.

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