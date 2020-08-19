Президент Мали объявил об отставке после восстания армии

ООН и ЕС осудили военный переворот в Мали.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть, — заявил президент.

Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.

Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.

Мятеж в Мали начался на фоне экономического кризиса на военной базе близ столицы Бамако. Затем мятежники двинулись к президентскому дворцу и взяли под контроль Генштаб. Они заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Генсек ООН, Евросоюз и западноафриканские государства осудили военный переворот в Мали. Призвали не допустить насилия и сохранить целостность страны.

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