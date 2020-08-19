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SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников Starlink для 5G-связи

Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink.

Фото : DW19 августа 2020, 07:08

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на орбиту, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс".

Ракета вывела очередную партию из 58 мини-спутников SpaceX. Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года. Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 килограммов). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Нынешняя орбитальная группировка SpaceX состоит из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, совершила управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно в 630 километрах от космодрома на мысе Канаверал.


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