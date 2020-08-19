Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн
Выздоровели 14 020 530 человек.
Фото : ТАСС19 августа 2020, 07:21
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 22 млн, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, уже насчитывается 22 046 135 инфицированных, умерли 778 557 человек, выздоровели 14 020 530.
Больше всего случаев заражения (5 479 788) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и Индия (2 702 742).
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