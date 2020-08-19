Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады

Согласно парламентским процедурам, в случае приостановки работы палат аннулируются все внесенные ранее на рассмотрение законопроекты.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пользуясь своими прерогативами, объявил о приостановке деятельности парламента до 23 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как глава кабмина сообщил во вторник,18 августа, журналистам, он обратился с такой просьбой к генерал-губернатору страны Жюли Пейетт, которая и подписала соответствующий указ.

Нам нужен долгосрочный план по восстановлению [экономики в условиях пандемии нового коронавируса]. Первые шаги по реализации этого плана мы представим в ходе тронной речи 23 сентября, - сказал он. - Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента, что необходимо сделать перед тем, как любое правительство объявляет о тронной речи.

Согласно парламентским процедурам, в случае приостановки работы палат аннулируются все внесенные ранее на рассмотрение законопроекты.

При этом по итогам выступления Трюдо должен будет получить вотум доверия со стороны парламента. Если этого не произойдет, то Канаду ожидают новые выборы, как это было в ноябре 2005 года. Тогда либеральный премьер-министр Пол Мартин вынужден был уйти в отставку и объявить о проведении новых выборов, прошедших в январе 2006 года.

В последний раз премьер-министр Канады, консерватор Стивен Харпер, выигравший выборы 2006 года, объявлял о приостановке работы парламента перед так называемой тронной речью в сентябре 2013 года. Будучи в оппозиции, лидер Либеральной партии Канады Трюдо тогда обвинял Харпера, чьи соратники в Сенате оказались вовлечены в скандал, связанный с растратой государственных средств, в политических уловках и обещал, что его правительство ничего подобного никогда не сделает.

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