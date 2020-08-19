"ПСЖ" разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

За вторую путевку в финал поспорят "Лион" и "Бавария".

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0 разгромил "РБ Лейпциг", сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Да Луш". Пари Сен-Жермен" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

???????????????? finish from Cornet ????

Who'll be key for Lyon tonight? ????#UCL pic.twitter.com/dlDKbYwtGH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 18, 2020

Счет был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счете усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счет до крупного довел Хуан Бернат с паса Ди Марии.

За вторую путевку в финал поспорят "Лион" и "Бавария", которые сыграют в ночь с 19-го на 20-е августа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!