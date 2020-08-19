Горячие новости
Читайте также

"ПСЖ" разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

За вторую путевку в финал поспорят "Лион" и "Бавария".

Фото : prosports19 августа 2020, 08:05

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0 разгромил "РБ Лейпциг", сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Да Луш". Пари Сен-Жермен" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Счет был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счете усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счет до крупного довел Хуан Бернат с паса Ди Марии.

За вторую путевку в финал поспорят "Лион" и "Бавария", которые сыграют в ночь с 19-го на 20-е августа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты