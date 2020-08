"ПСЖ" разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0 разгромил "РБ Лейпциг", сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Да Луш". Пари Сен-Жермен" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

